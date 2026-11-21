TELVE. Profondo cordoglio per la morte di Agostino Pecoraro, il 74enne deceduto venerdì 20 novembre nell'incidente a Tenna, mentre raggiungeva la moglie ricoverata in ospedale.

Ex boscaiolo e attivo nel gruppo Alpini, era molto stimato in paese. «Sempre gioviale, era una figura importante per la nostra comunità», ricorda il sindaco Matteo Degaudenz.

«Papà ci ha trasmesso profondi valori, come quello dell'importanza di mettersi a disposizione degli altri», racconta il figlio Maurizio. Agostino lascia la moglie Letizia e i figli Maurizio, Renzo e Stefano.



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