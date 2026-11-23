TELVE - Si terranno oggi pomeriggio alle 15 nella chiesa parrocchiale di Telve le esequie di Agostino Pecoraro, il settantaquattrenne morto venerdì lungo la statale della Valsugana: Pecoraro, boscaiolo in pensione, stava viaggiando verso Trento per andare a trovare la moglie in ospedale quando all'altezza delle Terrazze, a Tenna, è rimasto coinvolto in uno scontro frontale con un furgone, con lo schianto che non gli ha lasciato scampo.

Da sempre apprezzato da tutta la sua comunità e nell'intera Bassa Valsugana, Pecoraro era anche alpino, socio del gruppo Ana di Telve. «Era in pensione dopo una vita dedicata al lavoro di boscaiolo. Sempre gioviale, era una figura importante per la nostra comunità», lo ricorda il sindaco di Telve Matteo Degaudenz. «Siamo sempre stata una famiglia molto unita - spiega Maurizio, uno dei tre figli della coppia -, papà ci ha trasmesso profondi valori, come quello dell'importanza di mettersi a disposizione degli altri, cosa che faceva attraverso il gruppo Alpini di Telve».

Agostino Pecoraro lascia la moglie Letizia e i figli Renzo, Maurizio e Stefano, ai quali in tanti oggi vorranno stringersi in questo triste momento.