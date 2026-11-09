NOVALEDO. L'argomento non era inserito nell'ordine del giorno, ma la questione delle tariffe del servizio idrico in paese ha tenuto banco nell'ultima seduta del consiglio comunale. Se ne è parlato in occasione delle comunicazioni del sindaco, in coda ai lavori dell'aula, dopo il via libera al Documento Unico di Programmazione Semplificato (Dups) 2027-2029, alla ratifica di una delibera giuntale, all'approvazione del regolamento comunale per la disciplina delle attività di acconciatori ed estetisti e alla nomina di Laura Pallaoro in seno al Comitato di Gestione della locale scuola dell'infanzia, al posto di Laura Mancuso.

In queste settimane il sindaco Diego Margon e il suo vice Emanuele Paccher hanno incontrato più volte i vertici di AmAmbiente, affrontando la questione anche con l'assessore provinciale Mattia Gottardi e con i rappresentanti del comitato «Acqua pulita chiari prezzi» di Novaledo.

Alla società che gestisce il servizio idrico è stato chiesto di rivedere i criteri di rimborso dei costi, ritenuti troppo penalizzanti per i cittadini dei comuni più piccoli. Da una prima proiezione per il 2027 emerge un sensibile calo delle tariffe in paese.

«Non solo - ricorda il vicesindaco Emanuele Paccher - Ad AmAmbiente abbiamo anche chiesto di rivedere i costi del personale operativo sul territorio comunale, che quest'anno hanno inciso per 70mila euro sulla spesa complessiva del servizio». Le richieste dovranno essere presentate e discusse in occasione dell'assemblea dei soci della società, in programma nelle prossime settimane. Se approvate, potranno entrare in vigore già dal prossimo anno.

Accogliendo una richiesta del comitato, il Comune ha inoltre dato la propria disponibilità ad avvalersi di un consulente esterno esperto in materia, che possa affiancare gli amministratori. Ha anche sollecitato la Provincia ad avviare una revisione complessiva della gestione del sistema idrico, che possa essere «premiante» per le comunità più virtuose.

«Da parte nostra c'è la massima disponibilità nell'accogliere le istanze dei cittadini - conclude Paccher - per trovare la giusta quadratura del cerchio e abbattere, per quanto possibile, i costi del servizio fin dal prossimo anno».

Tra qualche settimana si terrà l'assemblea dei soci di AmAmbiente e, subito dopo, è previsto un nuovo incontro pubblico con i cittadini.

Tra le comunicazioni del sindaco, spazio anche all'illustrazione di alcuni progetti che interesseranno a breve la comunità di Novaledo: la ristrutturazione degli spogliatoi del campo da calcio, in gestione al Gsd Roncegno, e i lavori di sistemazione e valorizzazione del sito in località Zoparina. In programma anche interventi sulla sede della scuola primaria Cesira Corradi.