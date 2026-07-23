LEVICO TERME. Tamponamento nelle prime ore di giovedì 23 luglio 2026 lungo la SS47 della Valsugana, in località Campiello, in direzione Trento. La chiamata alla centrale operativa è arrivata alle 7.10, facendo scattare immediatamente i soccorsi.

Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, nell'incidente sono rimasti coinvolti quattro mezzi, tre automobili e un furgone.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco volontari di Levico Terme, con il furgone di servizio tecnico, la pinza idraulica e sei vigili. Presenti anche i sanitari del 118 con la Croce Rossa, i carabinieri di Borgo Valsugana e il Servizio gestione strade della Provincia autonoma di Trento.

Due persone, un uomo e una donna, sono state soccorse e trasportate in ospedale per accertamenti. Le loro condizioni non sarebbero gravi.

Per consentire il recupero dei veicoli incidentati e la pulizia della carreggiata, la SS47 è stata temporaneamente chiusa al traffico. La chiusura, avvenuta in piena ora di punta, ha provocato forti ripercussioni sulla viabilità, con lunghe code e rallentamenti in direzione Trento.

I rilievi sono affidati ai carabinieri, che dovranno ricostruire l'esatta dinamica del tamponamento e accertare eventuali responsabilità.