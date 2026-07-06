PRIMIERO. La strada dello Schenèr è regolarmente aperta al traffico e garantisce il collegamento tra il Feltrino e le valli di Primiero e Vanoi. Lo comunica il Servizio Gestione strade della Provincia autonoma di Trento, d'intesa con Veneto Strade, confermando la piena percorribilità dell'arteria.

Il collegamento si sviluppa lungo la SR 50 "del Grappa e del Passo Rolle", che nel tratto trentino assume la denominazione di SS 50, e risulta completamente operativo senza particolari limitazioni alla circolazione.

La Provincia sottolinea quindi che Primiero e Vanoi sono pienamente accessibili attraverso questa direttrice, smentendo eventuali indicazioni difformi che potrebbero essere fornite da alcuni sistemi di navigazione.

Agli automobilisti viene comunque raccomandato di prestare attenzione ai percorsi suggeriti dai navigatori satellitari, che potrebbero indicare itinerari alternativi più lunghi o non necessari rispetto alla viabilità attualmente disponibile.