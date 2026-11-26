GRIGNO. Un investimento di oltre 2,5 milioni di euro per riqualificare e mettere in sicurezza il viadotto Martincelli, lungo la statale 47 della Valsugana. L’Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti ha avviato la procedura negoziata per l’affidamento dei lavori, che saranno aggiudicati con il criterio del prezzo più basso.

«Un intervento necessario per mettere in sicurezza e adeguare un’infrastruttura rilevante lungo l’asse della SS47 della Valsugana che assicura il collegamento fra Trentino e Veneto», sottolinea il presidente della Provincia Maurizio Fugatti.

Il progetto, curato dal Servizio Gestione strade, prevede il rifacimento dei giunti e il risanamento delle solette su entrambe le carreggiate, oltre al rinnovo dell’impermeabilizzazione e della pavimentazione lungo l’intera corsia di marcia in direzione Padova.

Saranno inoltre interessate dagli interventi quattro delle venti pile del viadotto, con il ripristino dei pulvini. In programma anche la sostituzione e l’adeguamento della barriera spartitraffico centrale e il rifacimento del sistema di scarico nelle aree urbanizzate limitrofe all’infrastruttura.

L’importo complessivo dell’appalto ammonta a 2.504.679 euro, dei quali circa 84.624 destinati agli oneri non soggetti a ribasso. Le imprese invitate avranno tempo fino all’11 dicembre 2026 per presentare le offerte, mentre la durata dei lavori è fissata in 360 giorni.