Sul lago di Caldonazzo, i cani che vegliano sulla sicurezza di tutti

Ogni domenica, da oltre trent'anni, sul lago di Caldonazzo c'è una squadra speciale che veglia silenziosamente sulla sicurezza di residenti e turisti. Non indossa soltanto una divisa: cammina su quattro zampe, ha un cuore straordinario e una sola missione, aiutare chi è in difficoltà.

Sono i volontari della SICS - Scuola Italiana Cani Salvataggio, affiancati dai loro cani da salvataggio, protagonisti di un servizio che spesso passa inosservato ma che rappresenta una presenza preziosa per chi frequenta il lago.

Da aprile fino all'autunno, uomini, donne e cani dedicano gratuitamente il proprio tempo all'addestramento e al supporto delle attività di sicurezza in acqua. Lo fanno per passione, spirito di servizio e amore verso il prossimo. Alcuni volontari percorrono ogni settimana centinaia di chilometri arrivando persino da Bolzano e Mantova, senza alcun compenso, semplicemente per esserci quando serve.

Dietro ogni esercitazione ci sono ore di preparazione, corsi di aggiornamento, brevetti da conseguire e certificazioni da mantenere. Tutti gli operatori sono formati nelle manovre di primo soccorso e BLSD, pronti a intervenire in caso di emergenza. Ma il loro contributo non si limita ai salvataggi in acqua: negli anni hanno prestato assistenza a persone colpite da malori, punture di insetti, piccole ferite o momenti di difficoltà, offrendo un aiuto concreto e rassicurante.

Tra le storie che più ci rendono orgogliosi vi sono quelle di due nostri cani, insigniti di riconoscimenti ufficiali da parte della Capitaneria di Navigazione per il contributo dato nel salvataggio di persone in pericolo. Un riconoscimento che testimonia il valore operativo di questi animali e l'importanza di un'attività spesso poco conosciuta dal grande pubblico.

Chi frequenta il lago conosce bene queste immagini: bambini che sorridono mentre osservano gli allenamenti, famiglie che si fermano a fotografare le esercitazioni, turisti incuriositi dalla straordinaria sintonia tra cane e conduttore. Molti chiedono di poter avvicinare gli animali, altri ringraziano semplicemente per la presenza rassicurante che offrono.

I nostri cani non giudicano, non fanno distinzioni e non chiedono nulla in cambio. Se qualcuno è in difficoltà, intervengono. Se un bambino ha paura dell'acqua, lo accompagnano con dolcezza. Se una persona è in pericolo, mettono in campo tutto ciò che hanno imparato per aiutarla.

In un tempo in cui spesso si parla delle divisioni che separano le persone, noi vediamo ogni giorno l'esempio opposto: volontari che donano il proprio tempo e cani che mettono il loro straordinario istinto al servizio della collettività.

Sul lago di Caldonazzo non rappresentano soltanto un servizio di sicurezza. Rappresentano un esempio di solidarietà, altruismo e amore per il prossimo.

La sicurezza non è fatta solo di mezzi e attrezzature. A volte ha quattro zampe, uno sguardo fedele e un cuore pronto a tuffarsi per salvare una vita.

La Sezione Volontari SICS – Scuola Italiana Cani Salvataggio Trento