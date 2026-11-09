LEVICO TERME. Tornerà davanti al giudice lo straniero sorpreso nella casa di un’ottantenne a Levico, nella notte tra il 10 e l’11 luglio 2025. Nel processo per direttissima l’accusa di furto era caduta, ma ora la Cassazione ha disposto che il tribunale di Trento proceda con un nuovo giudizio.

L’uomo, che aveva con sé anche un coltello e qualche grammo di hashish, era stato fermato dai carabinieri della compagnia di Borgo Valsugana dopo una «caccia all’uomo».

Erano circa le 22 quando l’anziana aveva sentito forti rumori provenire dall’appartamento sottostante, che non era abitato, e aveva chiamato i figli. Loro, insieme ad altri parenti e ai vicini, si erano precipitati nel cortile della palazzina e avevano visto scappare due giovani stranieri. Subito avevano dato l’allarme al 112.

L’arresto era avvenuto quasi in flagranza. Il giorno seguente il 28enne, nato in Marocco, era comparso davanti al giudice con le accuse di tentato furto aggravato, porto abusivo di armi e possesso di stupefacenti.

Nel processo per direttissima la sua posizione si era alleggerita, e non di poco. Su proposta della procura il reato di furto in abitazione era stato riqualificato in invasione di edifici, «in considerazione delle credibili dichiarazioni dell’imputato». Il giovane aveva spiegato di voler entrare in quella casa solo per dormire. In mancanza della querela della parte offesa era stato prosciolto.

Il proscioglimento era stato deciso anche per il possesso di 7 grammi di hashish. Per il porto abusivo di un coltello da cucina, che teneva nascosto nei pantaloni, aveva invece patteggiato 5 mesi e 100 euro di multa. Terminata l’udienza era tornato in libertà. La vittima e i figli si erano detti «amareggiati» per come si era chiuso il processo.

La procura generale di Trento ha però impugnato la sentenza e ha presentato ricorso in Cassazione, sostenendo che il giudice non aveva spiegato le ragioni della sua decisione. Gli Ermellini hanno accolto il ricorso. Hanno ricordato che il tribunale di Trento aveva prosciolto l’imputato senza sentire le persone offese sulla ricostruzione dei fatti e senza aspettare che presentassero querela.

La Corte ha inoltre rilevato che la sentenza non chiarisce perché le dichiarazioni dell’imputato abbiano prevalso sulla descrizione dei fatti contenuta nell’imputazione originaria. Il processo è da rifare.