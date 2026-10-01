BASSA VALSUGANA. Una serie di tentati furti nelle abitazioni della Bassa Valsugana, qualche colpo portato a termine e indagini in corso per identificare i responsabili: è quanto sta accadendo nelle ultime settimane in Bassa Valsugana, in particolare nella zona di Castel Ivano, dove le segnalazioni dei cittadini hanno fatto scattare gli accertamenti dei Carabinieri della Compagnia di Borgo, al comando del capitano Pietro Francesco Marra. Una situazione che viene seguita con attenzione dalle forze dell'ordine, che stanno svolgendo accurate indagini per risalire ai responsabili.A confermare gli episodi è lo stesso comando di Compagnia di Borgo, che racconta di tentativi di furto, per la maggior parte, ma anche alcuni furti consumati: sono in corso le indagini per fare luce su quanto accaduto e identificare gli autori.

Un contributo importante potrebbe arrivare dalle immagini degli impianti di videosorveglianza presenti sul territorio: alcune registrazioni avrebbero infatti immortalato quattro persone con il volto travisato, sulle quali si concentrano ora gli accertamenti. Secondo una prima ipotesi investigativa, potrebbe trattarsi di soggetti provenienti da fuori zona, non del posto.Tra gli episodi segnalati figura anche la sottrazione di gioielli ai danni di una donna residente a Castel Ivano (un colpo valso oltre una decina di migliaia di euro).

La risposta sul territorio da parte dei militari è stata immediata: dopo le ultime segnalazioni, tre pattuglie sono intervenute nelle zone interessate, effettuando controlli e accertamenti anche in azione preventiva ad ulteriori possibili tentativi di furto, scoraggiando i malviventi.Da settembre, inoltre, la Compagnia di Borgo ha intensificato i servizi di vigilanza, con particolare attenzione ai centri più popolati della Valsugana, tra cui Borgo, Castel Ivano e Pergine, e alle manifestazioni che richiamano l'afflusso più numeroso di persone.

Fondamentale, sottolineano i Carabinieri, la collaborazione dei residenti, che hanno fornito segnalazioni e filmati utili alle indagini: grazie a questa sinergia l'obiettivo è quello di prevenire nuovi episodi, attraverso anche la presenza più capillare possibile delle pattuglie e un rapporto diretto con la cittadinanza, che in queste settimane ha già dimostrato la sua efficacia. Lop