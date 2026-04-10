TRENTO. Scontro tra un’auto e un ciclomotore nel tardo pomeriggio a Castel Ivano, in Valsugana, dove un ragazzo di 14 anni è rimasto ferito dopo essere stato investito.

Secondo una prima ricostruzione, il giovane stava percorrendo la strada in sella alla propria moto quando una vettura, in uscita da uno svincolo laterale, lo ha urtato in pieno, facendolo cadere violentemente sull’asfalto.

L’impatto, avvenuto attorno alle 18, ha fatto scattare l’immediato intervento dei soccorsi. Sul posto sono arrivati i sanitari con un’ambulanza, i vigili del fuoco volontari di Grigno e i carabinieri della stazione di Castello Tesino.

Vista la gravità della situazione, è stato richiesto anche l’intervento dell’elicottero, decollato da Trento e atterrato nelle vicinanze dell’incidente. Dopo le prime cure sul posto, il 14enne è stato trasferito all’ospedale Santa Chiara in codice rosso.