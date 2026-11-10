LEVICO. Due auto si sono scontrate lungo la strada provinciale 228, nella zona industriale di Borba, a Levico Terme. Secondo le prime informazioni, una vettura stava uscendo da una strada laterale per immettersi sulla provinciale quando è stata colpita in pieno da un’auto che sopraggiungeva.

Nell’impatto sono rimasti coinvolti i due conducenti, entrambi feriti in modo non grave. Una persona è stata trasportata in ambulanza all’ospedale di Borgo Valsugana per accertamenti.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Levico Terme con dieci operatori, un’autopompa e un mezzo di servizio tecnico. I pompieri si sono occupati dell’assistenza alle persone coinvolte, della messa in sicurezza dei veicoli e della gestione della viabilità, collaborando con la Croce Rossa di Pergine e i carabinieri di Caldonazzo.