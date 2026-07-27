ROSÀ (VICENZA). Tragico incidente stradale nel pomeriggio di oggi, lunedì 27 luglio, lungo la statale Valsugana, nel territorio comunale di Rosà.

Per cause che sono ancora al vaglio degli investigatori, una moto e un'auto si sono scontrate. Ad avere la peggio è stato il motociclista, un 27enne residente a Bassano del Grappa, che ha riportato ferite gravissime.

Le sue condizioni sono apparse fin da subito disperate. Il personale del 118 lo ha soccorso e trasferito d'urgenza all'ospedale San Bassiano, dove i medici hanno tentato di salvarlo. Poche ore dopo il ricovero, però, il giovane è deceduto.

Sul luogo dell'incidente sono intervenute anche le forze dell'ordine. Gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dello schianto sono affidati alla Polizia stradale di Vicenza, che sta svolgendo i rilievi del caso.