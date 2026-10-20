LEVICO TERME. Incidente stradale nella serata di oggi, martedì 20 ottobre, sulla strada provinciale 228, in località Campiello. Due automobili, una Fiat Panda e una Skoda, sono rimaste coinvolte in uno scontro che ha provocato il ferimento di tre persone, tutte trasportate all’ospedale Santa Chiara di Trento.

L’allarme è scattato alle 20.26, con l’attivazione dei vigili del fuoco volontari di Levico Terme. Due dei feriti si trovavano a bordo della Panda, mentre il terzo viaggiava sulla Skoda. Sul posto sono arrivati i soccorritori sanitari del 118 e la Croce Rossa di Pergine Valsugana.

I pompieri sono intervenuti con diversi mezzi, tra cui un’autopompa e un veicolo per i servizi tecnici, portando anche la pinza idraulica, che non è stato necessario utilizzare. Le squadre hanno collaborato nell’assistenza ai feriti, provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli e fornito supporto alle operazioni di rimozione delle automobili.