CASTEL IVANO. Criticità nell'assistenza agli anziani, dubbi sull'organizzazione del personale e problemi strutturali. La Residenza San Vendemmiano di Castel Ivano finisce al centro di un'interrogazione provinciale presentata dalla consigliera di Alleanza Verdi e Sinistra Lucia Coppola, che chiede alla Giunta di fare chiarezza sulle condizioni della struttura e sui controlli effettuati negli ultimi anni.

Nell'atto vengono riportate diverse segnalazioni da parte di familiari e utenti, che avrebbero lamentato episodi di cadute, lesioni da pressione, disidratazione e infezioni, in alcuni casi tali da rendere necessario il ricovero ospedaliero. Tra le questioni sollevate figurano anche il possibile deperimento clinico degli ospiti, l'adeguatezza dei percorsi di recupero funzionale e il rispetto dei protocolli sanitari, dalla somministrazione delle terapie al monitoraggio dei parametri vitali.

La struttura, di proprietà della Cooperativa Sociale Assistenza di Tione, si trova in località Maso Baia, a Ivano Fracena. Nel 2020 era stata autorizzata come Rsa di sollievo con 25 posti letto per anziani non autosufficienti. Successivamente era stata utilizzata anche come presidio sanitario territoriale temporaneo e di supporto Covid.

Nel 2023 e nel 2024 la Provincia aveva previsto per San Vendemmiano l'attivazione di un nucleo con fino a 24 posti letto dedicati alle cure intermedie. Il progetto, tuttavia, non è andato a regime: nel dicembre 2025 la cooperativa ha formalizzato la rinuncia alla funzione di Ospedale di comunità, dichiarando l'impossibilità di adeguarsi ai requisiti logistici e organizzativi previsti dal decreto ministeriale 77/2022. La prosecuzione temporanea delle attività sanitarie era stata autorizzata fino al 31 marzo 2026.

Nell'interrogazione vengono evidenziate anche le condizioni logistiche dell'immobile. La residenza si trova in una zona isolata, raggiungibile attraverso una strada secondaria a senso unico e senza collegamenti con il trasporto pubblico. Viene inoltre segnalata la presenza di un cancello chiuso, la cui apertura potrebbe rappresentare un ostacolo in caso di emergenza. Altre criticità riguarderebbero il riscaldamento degli ambienti e la mancanza di spazi adeguati e riservati per le visite dei familiari.

Coppola chiede inoltre chiarimenti sulla dotazione effettiva di personale, con particolare riferimento alla presenza di medici, infermieri, operatori socio-sanitari e fisioterapisti, alla copertura dei turni notturni e al ricorso ai liberi professionisti.

Un altro capitolo riguarda le risorse pubbliche. Secondo quanto riportato nell'atto, la cooperativa avrebbe ricevuto dalla Provincia e dall'Azienda sanitaria finanziamenti e corrispettivi superiori a 1,4-1,6 milioni di euro per ciascun anno. La consigliera domanda quindi di conoscere gli importi complessivamente erogati, suddivisi per annualità.

Tra le richieste rivolte al presidente della Provincia figurano infine gli esiti delle eventuali verifiche ispettive condotte da Asuit, l'esistenza di prescrizioni correttive e le misure previste per garantire i posti letto di cure intermedie venuti meno dopo la rinuncia del gestore.