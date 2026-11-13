CALCERANICA. Ragni, calabroni, scorpioni e altri piccoli animali spesso guardati con diffidenza saranno al centro di una serata dedicata alla conoscenza e alla divulgazione scientifica. L'obiettivo è andare oltre le paure e i pregiudizi, scoprendo caratteristiche, comportamenti e aspetti meno conosciuti di queste specie.

L'appuntamento è per lunedì 16 novembre alle 20.30 alla Casa Sociale di Calceranica, in via Don Enrico Angeli. L'incontro, dal titolo «Conoscerli per non temerli», proporrà un approfondimento sugli animali che, con le loro abitudini e il loro aspetto, spesso suscitano timore, soprattutto quando si trovano vicino agli ambienti abitati.

A raccontarne il mondo saranno Ivan Petri, aracnologo, e Nicola Orempuller, entomologo, che accompagneranno i partecipanti alla scoperta di queste piccole creature, tra caratteristiche biologiche e curiosità. Pungono, strisciano e alcune si muovono prevalentemente di notte: comportamenti che alimentano spesso la diffidenza, ma che possono essere compresi attraverso una maggiore conoscenza.

L'iniziativa è promossa dalla Rete di Riserve Fiume Brenta, con il Comune di Calceranica e il WWF.

Per informazioni è possibile scrivere a info@reteriservebrenta.it.