MEZZANO. Oltre 500 interventi dall'inizio dell'anno e più di 10mila ore di servizio. Sono i numeri dell'attività dei Vigili del Fuoco volontari del Distretto di Primiero, che hanno celebrato la patrona Santa Barbara alla presenza del presidente della Provincia Maurizio Fugatti.

«Siete espressione del valore della comunità trentina e ne coltivate i principi», ha sottolineato Fugatti, ribadendo la vicinanza delle istituzioni ai pompieri e l'importanza del loro impegno per il territorio. «Servono anche il cuore, lo spirito e la passione che voi Vigili del Fuoco sapete esprimere».

Il Distretto di Primiero riunisce sei Corpi: Canal San Bovo, Imer, Mezzano, Primiero, Sagron Mis e San Martino di Castrozza. Sono circa 150 i vigili operativi, affiancati da una cinquantina di allievi.

Nel 2026 sono stati effettuati 506 interventi, in aumento del 3,5% rispetto all'anno precedente, per complessive 10.265 ore uomo (+10%). A prevalere sono le operazioni di soccorso in ambito stradale e sanitario, mentre gli incendi rappresentano una quota marginale dell'attività.

L'ispettore distrettuale Alberto Tisot ha evidenziato la collaborazione tra i diversi Corpi e ringraziato la Provincia, che ha finanziato anche l'acquisto di un nuovo furgone a disposizione del Distretto.

Le celebrazioni, iniziate con la messa nella chiesa di Mezzano e proseguite con la deposizione di una corona ai Caduti, si sono concluse con la consegna delle benemerenze per anzianità di servizio e particolari meriti.