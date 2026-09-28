PERGINE VALSUGANA. Centocinquanta grammi di cocaina sono stati sequestrati dai carabinieri della Stazione di Pergine Valsugana in località Masogrillo. L’operazione è partita dalle segnalazioni di alcuni residenti, che avevano notato movimenti anomali in un’area verde frequentata abitualmente anche da persone che praticano jogging.

Raccolte le prime informazioni, i militari hanno predisposto un servizio mirato di controllo del territorio, anche con il supporto delle unità cinofile. È stato proprio il fiuto dei cani antidroga a consentire di individuare lo stupefacente, nascosto in più punti dell’area.

La cocaina, secondo quanto riferito dai carabinieri, era già suddivisa in numerose dosi termosigillate, contenute all’interno di diversi sacchetti. Una parte è stata trovata nei pressi di un muretto di cinta in pietra, lungo la stradina di campagna che conduce verso le vicinanze dell’ex ospedale Villa Rosa.

Un ulteriore quantitativo era invece nascosto sotto un vaso posizionato all’ingresso dell’edificio. Tutta la sostanza rinvenuta è stata sequestrata dai militari.