CALDONAZZO. Controlli straordinari nel fine settimana sulle spiagge e nelle aree dei laghi dell'Alta Valsugana. I carabinieri della stazione di Caldonazzo, affiancati dalla Polizia Locale Alta Valsugana e dal Nucleo Cinofili di Laives, hanno effettuato un servizio mirato alla prevenzione dei reati contro il patrimonio e al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nei comuni di Calceranica al Lago, Caldonazzo e Levico Terme.

L'attività, svolta nel pomeriggio e nella serata di sabato 11 luglio, aveva l'obiettivo di garantire maggiore sicurezza ai numerosi turisti e residenti che frequentano l'area lacustre durante i fine settimana estivi.

Nel corso dei controlli sono state identificate 36 persone, sei delle quali con precedenti di polizia, verificati 18 veicoli, effettuati cinque controlli con etilometro e contestata una violazione al Codice della strada.

Nel corso del servizio i carabinieri hanno inoltre denunciato un quarantenne della Valsugana per guida in stato di ebbrezza. L'uomo, rimasto illeso dopo una fuoriuscita autonoma di strada, è risultato avere un tasso alcolemico di 1,88 grammi per litro. La patente gli è stata ritirata immediatamente e potrà essere revocata, mentre l'auto è stata sequestrata ai fini della confisca.

L'Arma ha annunciato che i controlli proseguiranno anche nei prossimi fine settimana, con l'obiettivo di garantire sicurezza e prevenire comportamenti illeciti nelle località più frequentate dell'Alta Valsugana.