PHOTO
TENNA. Traffico rallentato fin dalle prime ore di questa mattina lungo la statale della Valsugana dopo che un camion ha perso il carico di balle di fieno che stava trasportando. L'incidente è avvenuto attorno alle 5, all'altezza di Tenna.
Le balle si sono sparpagliate sulla carreggiata per un tratto di circa tre chilometri. Fortunatamente nessun veicolo è rimasto coinvolto e non si registrano feriti, ma l'episodio ha provocato pesanti ripercussioni sulla viabilità.
Per consentire la rimozione del materiale e la messa in sicurezza della strada è stato istituito un senso unico alternato, con inevitabili code e rallentamenti che si sono protratti anche nelle ore successive.
Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco volontari di Tenna e Pergine, impegnati nelle operazioni di sgombero della carreggiata, insieme ai carabinieri della compagnia di Borgo Valsugana, che hanno gestito la viabilità durante le operazioni di ripristino della normale circolazione.