TENNA. Traffico rallentato fin dalle prime ore di questa mattina lungo la statale della Valsugana dopo che un camion ha perso il carico di balle di fieno che stava trasportando. L'incidente è avvenuto attorno alle 5, all'altezza di Tenna.

Le balle si sono sparpagliate sulla carreggiata per un tratto di circa tre chilometri. Fortunatamente nessun veicolo è rimasto coinvolto e non si registrano feriti, ma l'episodio ha provocato pesanti ripercussioni sulla viabilità.

Per consentire la rimozione del materiale e la messa in sicurezza della strada è stato istituito un senso unico alternato, con inevitabili code e rallentamenti che si sono protratti anche nelle ore successive.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco volontari di Tenna e Pergine, impegnati nelle operazioni di sgombero della carreggiata, insieme ai carabinieri della compagnia di Borgo Valsugana, che hanno gestito la viabilità durante le operazioni di ripristino della normale circolazione.