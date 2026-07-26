SAN MARTINO DI CASTROZZA. Tre escursionisti stranieri sono stati soccorsi nel primo pomeriggio di oggi, domenica 26 luglio 2026, dopo essere stati sorpresi da un violento temporale mentre percorrevano la ferrata Bolver Lugli, nelle Pale di San Martino.

L'allarme al Numero Unico 112 è scattato intorno alle 13.30. Un fulmine ha colpito il cavo della ferrata mentre i tre stavano avanzando, trasmettendo una scarica che li ha investiti. Nessuno ha riportato conseguenze dirette per la scarica elettrica, ma uno degli escursionisti è stato sbalzato contro le rocce, riportando una contusione al volto.

La Centrale Unica di Emergenza ha attivato l'elicottero di soccorso e quattro tecnici della Stazione di San Martino di Castrozza del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino. Le operazioni sono state rese particolarmente difficili dal maltempo: il recupero è stato effettuato in tre rotazioni, sfruttando le brevi finestre di visibilità disponibili.



Dopo le prime cure prestate a San Martino di Castrozza, il ferito è stato trasportato in elicottero all'ospedale Santa Chiara di Trento. I due compagni, illesi, sono stati accompagnati dai soccorritori fino alle loro auto. L'intervento si è concluso intorno alle 15.30.