PRIMIERO. Un grave tamponamento a catena ha coinvolto tre veicoli all'interno della galleria Totoga, in Primiero. L'incidente, che ha visto uno dei mezzi schiantarsi contro la parete della galleria, ha causato tre feriti (persone non del posto), uno dei quali è stato trasportato d'urgenza in ospedale.



Sul luogo dell'incidente sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco e i soccorsi sanitari, che hanno avviato le operazioni di messa in sicurezza e assistenza ai feriti.



Distrutti i veicoli coinvolti. Le forze dell'ordine hanno subito avviato le indagini per comprendere la dinamica dell'incidente. L'area è stata chiusa al traffico per permettere le operazioni di recupero dei mezzi e di ripristino della viabilità.