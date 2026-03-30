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PASSO ROLLE. Momenti di apprensione nella serata di domenica 29 marzo per un principio d’incendio sviluppatosi all’interno della sauna dell’hotel Alpenrose, struttura situata al passo Rolle.
Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco volontari di San Martino di Castrozza, Predazzo e Fiera di Primiero, insieme ai permanenti di Trento, che hanno rapidamente contenuto le fiamme evitando conseguenze più gravi.
Per ragioni di sicurezza è stata disposta l’evacuazione degli ospiti presenti, circa cinquanta persone. Gli evacuati sono stati accolti nella vicina caserma della Guardia di Finanza.