PASSO ROLLE. Momenti di apprensione nella serata di domenica 29 marzo per un principio d’incendio sviluppatosi all’interno della sauna dell’hotel Alpenrose, struttura situata al passo Rolle.


Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco volontari di San Martino di Castrozza, Predazzo e Fiera di Primiero, insieme ai permanenti di Trento, che hanno rapidamente contenuto le fiamme evitando conseguenze più gravi.


Per ragioni di sicurezza è stata disposta l’evacuazione degli ospiti presenti, circa cinquanta persone. Gli evacuati sono stati accolti nella vicina caserma della Guardia di Finanza.