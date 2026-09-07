MANGHEN. È sotto controllo l’incendio che ieri pomeriggio è divampato nella zona di Passo Manghen, sopra Malga Cadinello. Dopo una notte di lavoro per contenere il fronte del rogo, questa mattina le squadre dei vigili del fuoco sono impegnate nelle operazioni di bonifica dell’area interessata dalle fiamme, estesa per circa sei ettari.

Dalle prime ore della giornata sono al lavoro circa sessanta vigili del fuoco volontari dei corpi della Val di Fiemme e della Valsugana, supportati da un elicottero del Nucleo elicotteri del Corpo permanente dei vigili del fuoco. Sul posto sono presenti anche gli operatori del Corpo forestale, il personale del Servizio gestione strade e i Nu.Vol.A.

La notte è stata dedicata soprattutto a circoscrivere l’incendio e impedirne la propagazione. Le squadre hanno realizzato alcuni canali tagliafuoco, una misura che ha permesso di contenere l’avanzata delle fiamme e mettere sotto controllo il fronte.

Un altro passaggio decisivo è stato completato nelle prime ore di questa mattina, con la realizzazione di una linea di circa un chilometro e mezzo di manichette per portare direttamente l’acqua nell’area interessata dall’incendio. Un intervento necessario per consentire alle squadre di operare con maggiore efficacia nella fase di spegnimento e bonifica.

Nonostante la situazione sia ora sotto controllo, la Sp31 del Passo Manghen resta chiusa alla circolazione. Il provvedimento è necessario per permettere lo svolgimento delle operazioni e garantire il transito dei mezzi impegnati nell’emergenza.

L’attività dei soccorritori prosegue quindi sul versante interessato dal rogo, con l’obiettivo di completare la bonifica e verificare che non rimangano focolai in grado di riattivarsi.