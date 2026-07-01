CALCERANICA. Un controllo di routine della Polizia locale dell'Alta Valsugana si è concluso con una pesante sanzione per un automobilista sorpreso a utilizzare documenti contraffatti durante una giornata sulle rive del lago di Caldonazzo.



Gli agenti della "Pattuglia spiagge" hanno notato il veicolo parcheggiato in uno spazio riservato alle persone con disabilità e hanno deciso di procedere con gli accertamenti. Alla richiesta di spiegazioni, il conducente ha riferito che il titolare del contrassegno si era allontanato per pochi minuti.



Le verifiche hanno però fatto emergere una situazione ben diversa. Il contrassegno per disabili esposto sul parabrezza è risultato falso e, approfondendo il controllo, è emerso che anche la patente di guida mostrata dall'uomo era contraffatta.



Per il conducente sono quindi scattate le sanzioni previste dalla legge: una multa di 5.100 euro e il fermo amministrativo dell'auto per tre mesi.