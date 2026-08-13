CAORIA. Un pilota di parapendio del Vanoi, 35 anni, è rimasto ferito nella mattinata di oggi, 13 agosto, dopo essere precipitato al suolo poco dopo il decollo sotto la cima del Col della Croce, nel gruppo di Cima d’Asta, sul versante di Caoria.

L’incidente si è verificato a una quota di circa 2.400 metri, una cinquantina di metri sotto la cima. Il pilota si trovava da solo ed è stato lui stesso, nonostante le ferite riportate nella caduta, a chiamare il Numero Unico per le Emergenze 112 intorno alle 9.15.

La Centrale Unica di Emergenza ha immediatamente attivato la Stazione di Caoria del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino. I soccorritori si sono portati in piazzola per garantire il supporto necessario alle operazioni dell’elicottero.

Una volta individuato il ferito dall’alto, l’elicottero ha raggiunto la zona dell’incidente e ha sbarcato in hovering il tecnico di elisoccorso del Soccorso Alpino insieme all’équipe sanitaria. Il pilota è stato trovato cosciente, ma presentava politraumi provocati dalla caduta.

Dopo essere stato stabilizzato sul posto dal personale sanitario, il ferito è stato recuperato a bordo dell’elicottero. È stato quindi trasportato all’ospedale Santa Chiara di Trento per gli accertamenti e le cure necessarie.