LEVICO TERME. C'è anche un piccolo angolo di Trentino nel nuovo documentario dedicato a Papa Leone XIV. Tra le immagini d'archivio che raccontano gli anni giovanili di Robert Francis Prevost compaiono infatti alcune fotografie che lo ritraggono sorridente su un pedalò nel lago di Levico, durante una gita organizzata negli anni della sua permanenza in Italia come giovane religioso agostiniano.

Lo scatto è mostrato nel documentario Leone a Roma, pubblicato appena pochi giorni fa sui canali di Vatican News e realizzato dalla Direzione editoriale del Dicastero per la Comunicazione. L'opera, firmata dai giornalisti Felipe Herrera-Espaliat, Salvatore Cernuzio e Tiziana Campisi, con il montaggio di Jaime Vizcaíno Haro e Stefano Anella, ripercorre quasi vent'anni trascorsi da Robert Francis Prevost nella Capitale: dall'arrivo dagli Stati Uniti nel 1981 agli anni di studio, fino ai due mandati come priore generale degli Agostiniani e al servizio come prefetto del Dicastero per i Vescovi, attraverso testimonianze, immagini e filmati inediti.

A presentare quelle fotografie è padre Giovanni Lenzi, oggi viceparroco del santuario di Santa Rita a Milano, che negli anni Ottanta condivideva con il futuro pontefice la vita nel Collegio internazionale Santa Monica. Nel documentario ricorda le numerose gite compiute insieme dai giovani agostiniani in varie regioni italiane, dalla Sicilia al nord Italia. È proprio osservando una serie di fotografie che padre Giovanni Lenzi riconosce quelle scattate sulle rive di un lago trentino. «Ci sono queste altre che sono su un lago, su nel Trentino», racconta nel documentario, mentre scorrono le immagini di Robert Francis Prevost insieme ai confratelli, con due foto che lo immortalano su un pedalò nel lago di Levico, con padre Lenzi al timone.

L'episodio rappresenta un dettaglio curioso ma significativo del racconto costruito dai media vaticani, che punta a restituire il volto più umano di Papa Leone XIV attraverso i ricordi di amici, confratelli e persone che lo hanno conosciuto negli anni della formazione. Emergono così il giovane studente arrivato da Chicago, la vita comunitaria, le escursioni, gli scherzi tra confratelli, i momenti di preghiera e di svago, ma anche i tratti caratteriali che avrebbero poi contraddistinto il suo ministero: umiltà, capacità di ascolto, spirito di fraternità e leadership discreta.

Tra i tanti luoghi italiani toccati dal documentario trova spazio anche il Trentino. Un'immagine semplice, quella di Robert Francis Prevost su un pedalò nel lago di Levico insieme ai confratelli, che oggi acquista un valore particolare: racconta il futuro Papa Leone XIV durante gli anni della sua giovinezza, molto prima che il suo nome diventasse noto in tutto il mondo.

Il documentario è visibile gratuitamente anche su YouTube, nel canale di Vatican News.