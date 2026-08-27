SAN MARTINO DI CASTROZZA. Una scarica di sassi ha coinvolto questa mattina, giovedì 27 agosto, alcune cordate impegnate lungo la via alpinistica “Dolce attesa”, sul Pizzo Nicolaucich, nella zona delle Pale di San Martino, alla destra del Dente del Cimone. Un alpinista è rimasto ferito ed è stato recuperato con il verricello.

La chiamata al Numero unico per le emergenze 112 è arrivata intorno alle 10.30. In quel momento sulla via si trovavano tre cordate: una alla base della parete, una impegnata sul primo tiro e la terza più in alto, all’altezza del secondo tiro.

Secondo la ricostruzione del Soccorso alpino e speleologico trentino, la caduta di alcuni massi sarebbe stata provocata dalla cordata più alta, quando il primo di cordata è uscito dalla linea della via. I sassi hanno colpito un uomo nato nel 1987 e residente nel Bellunese, che si trovava in sosta al primo tiro insieme ad altri due climber. L’alpinista ha riportato diversi traumi.

Sul posto è intervenuto l’elicottero con il tecnico di elisoccorso e un operatore della Stazione di San Martino di Castrozza. Dopo le prime cure dell’équipe sanitaria, il ferito è stato recuperato con il verricello e trasportato all’ospedale Santa Chiara di Trento. Un altro climber illeso è stato riportato alla base, mentre gli ultimi due alpinisti rimasti in parete sono stati raggiunti dalla guardia attiva e accompagnati in sicurezza. L’intervento si è concluso intorno alle 12.30.