LEVICO TERME. Saranno 800 i partecipanti alla Festa diocesana degli adolescenti e dei giovani in programma domani, sabato 10 ottobre, al PalaLevico. L’appuntamento, promosso dalla Pastorale Giovanile della Diocesi di Trento insieme a NOI Trento, riunirà 550 adolescenti delle scuole superiori e circa 250 giovani e adulti tra educatori e animatori. Sono oltre cinquanta i gruppi in arrivo da tutto il Trentino, dalla Valsugana alla Vallagarina, dalle Giudicarie alla Val di Non e alla Val di Fiemme.

Il titolo scelto è «Coraggio cercasi», con uno sguardo rivolto alla Giornata mondiale della gioventù di Seul del 2027. Al centro della riflessione ci sarà l’incontro evangelico tra Gesù e Bartimeo, il cieco che trova il coraggio di chiedere aiuto. «A volte per gli adolescenti è difficile domandare una mano», spiega Pietro Trotter, componente del gruppo organizzatore. «Vogliamo trasmettere loro un messaggio diverso: nella vita è necessario essere coraggiosi anche nel chiedere aiuto, nel farsi aiutare dagli altri».

La giornata prenderà il via alle 14.15 con l’accoglienza, seguita dall’apertura ufficiale alle 15. Dalle 15.30 spazio ai giochi e all’animazione, mentre tra le 16 e le 17.30 il PalaLevico ospiterà attività dedicate al coraggio, alle esperienze estive e al racconto di Bartimeo. Giovani e adulti si confronteranno invece sul proprio ruolo educativo e sulle necessità degli adolescenti. L’organizzazione è affidata anche a quindici giovani volontari, impegnati da circa un anno nella preparazione dell’evento.

Alle 18, nella chiesa parrocchiale di Levico, sarà celebrata la messa presieduta dall’arcivescovo Lauro Tisi. Dopo la cena al sacco delle 19.15, il programma proseguirà alle 20 con il momento di riflessione «Ci penso su». Dalle 20.45 una grande festa dedicata alla Corea del Sud, che ospiterà la prossima Giornata mondiale della gioventù. La conclusione è prevista attorno alle 21.45.