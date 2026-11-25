LEVICO. Quest'anno l'albero di Natale di Milano parla trentino. In piazza Duomo è arrivato un abete naturale alto 26 metri che proviene da Levico Terme. Il trasporto verso il capoluogo lombardo è avvenuto nella notte tra lunedì e martedì.

Si tratta dell'Albero del Dono, che verrà inaugurato il prossimo 4 dicembre nel cuore della città. L'abete sarà addobbato con le decorazioni tradizionali e illuminato da 60mila luci led a basso consumo, che permetteranno di creare vere e proprie scenografie di luce.

Per Levico Terme è una vetrina di prestigio: per tutto il periodo delle feste, migliaia di milanesi e turisti vedranno davanti al Duomo un abete cresciuto nei boschi della Valsugana.