SAN MARTINO DI CASTROZZA. Marino Scalet, storico maestro di sci, da giovane sciatore agonista delle Fiamme gialle e della nazionale italiana, è deceduto serenamente all'età di 83 anni. La storia di Marino si lega profondamente a quella dell'ospitalità di San Martino: nel 1960 aprì insieme ai fratelli l'Hotel Nevada, nel 1998 con la famiglia decise di ampliare e costruire l'Hotel Vienna, dove oggi dalle 14.30 si terrà la veglia funebre.



Il funerale sarà domani, 26 marzo, alle 14.30 in chiesa. La sua grande passione ha contagiato la sua famiglia - la moglie Laura e i figli Gloria e Corrado - e ha lasciato il segno a San Martino con l'amicizia e la condivisione a sostegno dello sviluppo turistico e di tutta la comunità.