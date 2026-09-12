PRIMIERO. Il tedesco Andreas Seewald e la svizzera Anna Weinbeer sono i nuovi campioni del mondo Marathon Mountain Bike. I due hanno conquistato il titolo iridato in Valle di Primiero, al termine della giornata più attesa del Mondiale ospitato in Trentino.

La manifestazione aveva preso ufficialmente il via ieri sera con la cerimonia inaugurale a Fiera di Primiero, davanti a un pubblico numeroso. Sul palco sono saliti anche circa 150 bambini delle associazioni sportive di Primiero e Vanoi, insieme alle realtà culturali, storiche e sportive della valle.

Alla cerimonia ha partecipato l'assessore provinciale allo sport Mattia Gottardi. «La Valle di Primiero continua a rappresentare un'eccellenza della mountain bike. Ospitare un evento di questa portata non può che dare ulteriore prestigio a tutto il nostro territorio», ha sottolineato, ricordando la competenza degli organizzatori e le caratteristiche di un territorio particolarmente adatto alle ruote artigliate.

Tra i protagonisti anche Massimo Debertolis, primierotto e unico azzurro ad aver conquistato il Mondiale Marathon, che ha ideato i tracciati di gara. Presente inoltre la norvegese Gunn-Rita Dahle Flesjå, la biker più titolata della storia, arrivata in Primiero come madrina della manifestazione.

Il programma iridato proseguirà domani con il Mondiale Masters, dedicato agli amatori. In calendario anche la sesta edizione della Mythos Primiero Dolomiti e gli eventi collaterali che accompagneranno l'ultima giornata della manifestazione.