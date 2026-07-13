MARTER. Un ciclista di 61 anni è rimasto ferito poco dopo le 12 di oggi, 13 luglio, in un incidente stradale avvenuto all'incrocio tra via San Silvestro e via Hueller, nella frazione di Marter, nel comune di Roncegno Terme.

Per cause in corso di accertamento, l'uomo, che viaggiava in bicicletta, è rimasto coinvolto in uno scontro con un'automobile.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco volontari di Roncegno, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dell'area, alla gestione della viabilità e al supporto del personale sanitario.

Il 61enne è stato soccorso dal 118 e successivamente trasportato in ambulanza all'ospedale Santa Chiara di Trento. Le sue condizioni sono state classificate come a rischio.

Presenti anche i carabinieri della Compagnia di Borgo Valsugana.