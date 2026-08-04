CALCERANICA AL LAGO. Drammatico intervento di soccorso nel pomeriggio di oggi, mercoledì 4 agostom nelle acque del lago di Caldonazzo, nei pressi dell'Hotel La Piroga, dove un uomo di 43 anni è stato colto da un malore mentre si trovava in acqua con il figlio piccolo, rischiando di annegare. Ora è grave. Sul posto sono intervenuti il personale sanitario con due ambulanze di tipo A e due elicotteri sanitari, che hanno prestato le prime cure e avviato le manovre di rianimazione.



Paura sul lago di Caldonazzo (Foto Daniele Benfanti) Paura sul lago di Caldonazzo (Foto Daniele Benfanti) Paura sul lago di Caldonazzo (Foto Daniele Benfanti) Paura sul lago di Caldonazzo (Foto Daniele Benfanti) Paura sul lago di Caldonazzo (Foto Daniele Benfanti) Paura sul lago di Caldonazzo (Foto Daniele Benfanti) Paura sul lago di Caldonazzo (Foto Daniele Benfanti) Paura sul lago di Caldonazzo (Foto Daniele Benfanti) Paura sul lago di Caldonazzo (Foto Daniele Benfanti) Paura sul lago di Caldonazzo (Foto Daniele Benfanti)

Il 43enne è stato quindi trasportato in elicottero al pronto soccorso. Anche il figlio, rimasto coinvolto nell'episodio, è stato preso in carico dai sanitari. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell'accaduto.