LEVICO. Una lite violenta è scoppiata ieri pomeriggio, 25 aprile, intorno alle 15 a Levico Terme, in via Claudia Augusta, terminata con due uomini in ospedale e un coltello mai ritrovato. Tutto sarebbe iniziato all'interno di un supermercato, dove due persone sono venute alle mani mentre erano in coda, per poi continuare nel piazzale esterno davanti a diversi testimoni.



Indagano i carabinieri. Acquisite le immagini delle telecamere della zona per ricostruire l'esatta dinamica e stabilire eventuali responsabilità.



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