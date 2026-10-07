LEVICO TERME. Una camminata di circa 11 chilometri tra Levico e le sue frazioni, accompagnata da prodotti del territorio e soste enogastronomiche. Domenica 11 ottobre torna “Magnalevego e Frazion”, seconda edizione dell’iniziativa che punta a far conoscere le bellezze locali promuovendo anche il rispetto dell’ambiente e l’ecosostenibilità.

Il ritrovo è previsto alle 8-8.15 nel piazzale delle ex scuole, in via Sluca De Matteoni, con partenza alle 8.30. Il percorso toccherà il Parco di Selva, Barco, il Biotopo Inghiaie e la chiesa di Santa Giuliana, con quattro punti di ristoro. Tra le proposte ci saranno krapfen, yogurt e piccoli frutti, oltre a luganega stagionata e formaggio del Crucolo.

L’arrivo sarà nuovamente al piazzale delle ex scuole, dove dalle 13 lo Sci club Levico distribuirà il pranzo con polenta, luganega, fasoi e una bevanda. Nel pomeriggio spazio alla musica con Andrea e la sua fisarmonica. La quota di partecipazione è di 20 euro per gli adulti e 10 euro per i bambini fino a 12 anni e comprende gadget, ristori e pranzo. Le iscrizioni chiudono giovedì 8 ottobre.

La manifestazione sarà preceduta sabato 10 ottobre dalla Ski Summer Fest, sempre nel piazzale delle ex scuole, con stand aperti dalle 12 alle 23 e musica dalle 17 con MisterTic e Woody Boxer Band. “Magnalevego e Frazion” si svolgerà con qualsiasi condizione meteorologica ed è organizzata da Sci club Levico insieme alle realtà associative del territorio, con il patrocinio del Comune di Levico Terme.