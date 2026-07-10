LEVICO TERME. Un trentenne di origine marocchina, senza fissa dimora e con precedenti di polizia, è stato denunciato dai carabinieri per porto abusivo di armi od oggetti atti a offendere e ricettazione. L'uomo è stato trovato in possesso di coltelli e di refurtiva risultata proveniente da due furti su auto commessi nella stessa notte.

L'intervento è scattato nei giorni scorsi dopo una segnalazione arrivata al numero unico di emergenza 112. Un residente aveva notato un giovane aggirarsi con fare sospetto nei pressi di un'abitazione nel centro di Levico Terme, mentre trasportava un sacco.

I carabinieri delle stazioni di Pergine Valsugana e Castel Ivano hanno avviato subito le ricerche, rintracciando il sospetto poco distante. Durante la perquisizione personale sono stati trovati 10 pacchetti di sigarette, due coltelli, un taglierino, 45 euro in contanti, tre carte bancarie prepagate e documenti d'identità intestati ad altre persone, di cui non ha saputo giustificare il possesso.

Gli accertamenti hanno permesso di ricostruire che il materiale sequestrato proveniva da due furti su autovetture avvenuti nel corso della stessa notte ai danni di residenti della zona. Al termine delle verifiche il trentenne è stato denunciato in stato di libertà alla Procura di Trento, mentre tutta la refurtiva è stata restituita ai legittimi proprietari.