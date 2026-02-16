LEVICO TERME. Incidente poco dopo le 5 di oggi, lunedì 16 febbraio, nella parte alta del paese. L’allarme è scattato per un’uscita autonoma avvenuta in via Fonda. Secondo le prime informazioni, l’auto ha urtato un muretto e ha proseguito la corsa verso un parcheggio interrato, sfondando una ringhiera e rimanendo in bilico.



Una persona è rimasta coinvolta ed è stata trasportata all’ospedale Santa Chiara per accertamenti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco volontari di Levico Terme, il personale sanitario del 118 e i carabinieri di Roncegno, con il Radiomobile di Borgo Valsugana.



Non è stato necessario l’utilizzo delle pinze idrauliche. Le operazioni di soccorso si sono concluse con il rientro delle squadre alle 7.