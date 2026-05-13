LEVICO TERME. Attimi di paura nel pomeriggio di oggi, 13 maggio, a Levico. Un trattore è uscito di strada ribaltandosi lungo il pendio accanto alla carreggiata. Il mezzo ha terminato la corsa contro un muretto e alcuni cassoni nel piazzale del un magazzino ortofrutticolo dopo aver sfondato una recinzione.



Il conducente è riuscito a salvarsi lanciandosi fuori dal trattore pochi istanti prima del ribaltamento. Sul posto i vigili del fuoco di Levico Terme, il corpo permanente di Trento con l’autogru e la Polizia Locale Alta Valsugana.