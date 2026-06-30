LEVICO TERME. Un pomeriggio per ricordare Chiara Decarli, trasformando il suo esempio di coraggio in un messaggio di speranza e solidarietà. Mercoledì 1° luglio, giorno in cui avrebbe festeggiato il compleanno, la comunità si ritroverà sulla spiaggia libera di Levico Terme per la presentazione del progetto AMA, un'iniziativa nata nel suo ricordo.

Chiara Decarli, educatrice di Novaledo, aveva 47 anni. Figlia dell'ex sindaco Luciano Decarli, è scomparsa il 15 aprile 2025 dopo aver affrontato con determinazione una battaglia durata tre anni contro un tumore. L'evento vuole mantenere vivo il suo ricordo attraverso un momento aperto a tutta la cittadinanza, all'insegna della condivisione e dell'attenzione verso gli altri.

L'appuntamento inizierà alle 18. Il programma prevede la presentazione del progetto AMA, la lettura di un racconto dedicata ai bambini e un laboratorio creativo durante il quale i più piccoli realizzeranno una collana di perle colorate. Gli organizzatori invitano i partecipanti a portare una coperta per vivere insieme l'incontro all'aperto. In caso di maltempo l'evento si svolgerà nella sala consiliare del Comune di Levico Terme.

Nel corso del pomeriggio è previsto anche un momento di riflessione con la dottoressa Isabella Scolari, dirigente psicologa referente per le cure palliative pediatriche dell'ASUIT. Tutte le offerte raccolte saranno devolute all'AIRC attraverso il Progetto AMA, sostenuto dalla Fondazione CR Alta Valsugana.

Chi desidera contribuire può effettuare una donazione tramite bonifico intestato a Fondazione CR Alta Valsugana – Fondo Libero, indicando come causale "Raccolta fondi a favore del Progetto AMA". L'IBAN dedicato è IT45L08178352200000000168569. È inoltre possibile ritirare una copia di AMA presso le filiali della Cassa Rurale Alta Valsugana di Levico Terme, Caldonazzo e Novaledo.

L'iniziativa è patrocinata dal Comune di Levico Terme e sostenuta da numerose realtà del territorio. L'obiettivo è quello di trasformare il ricordo di Chiara in un'occasione di incontro, sensibilizzazione e sostegno concreto alla ricerca, nel segno dei valori che hanno accompagnato la sua vita.