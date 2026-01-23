TRENTO. Tre persone hanno trascorso la notte in ospedale dopo che nella serata di giovedì 22 gennaioi locali comuni del condominio in cui vivono sono stati invasi dal fumo.

A bruciare è stato uno dei garage nel piano interrato: l'allarme è scattato poco dopo le 19 in uno stabile di via lungo Parco, la strada che dalla chiesa della Madonna del Pézo sale verso via della Pace costeggiando il Parco Asburgico.

Di fronte, numerose case e villette. Edifici in uno dei quali ieri sera è scoppiato l'incendio.Ancora da individuare con la necessaria precisione le cause: quel che è certo è che, purtroppo, i danni sono stati ingenti, con l'interno del vano che è andato distrutto assieme a tutto ciò che conteneva.