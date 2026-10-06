LEVICO TERME. La Provincia è pronta a integrare il finanziamento per il nuovo Polo culturale di Levico Terme, un progetto da oltre 7,5 milioni di euro destinato a cambiare il volto dell’area dell’ex cinema. L’annuncio è arrivato dal presidente Maurizio Fugatti durante la presentazione pubblica al Teatro Caproni. «A breve integreremo il finanziamento provinciale», ha spiegato Fugatti, sottolineando il valore dell’intervento per la vita culturale, sociale e associativa della città.

Il nuovo edificio sorgerà tra via Dante e via Garibaldi e avrà una superficie lorda di circa 2.185 metri quadrati. Ospiterà la biblioteca, una sala polifunzionale da 120 posti, un’aula studio accessibile anche nelle ore serali, un laboratorio e aree dedicate a bambini e ragazzi. Gli spazi potranno accogliere anche mostre, corsi, incontri ed eventi, oltre alle attività delle numerose associazioni cittadine. Tra gli obiettivi c’è anche quello di riportare un cinema a Levico.

Il sindaco Gianni Beretta ha ricordato come il percorso sia stato condizionato dall’aumento dei prezzi dei materiali, dalle modifiche normative e dalle nuove esigenze emerse durante la progettazione. Il traguardo indicato dall’amministrazione è arrivare all’affidamento dei lavori entro l’autunno 2027. Il quadro economico, inizialmente fissato nel 2023 a 5,23 milioni di euro, è salito con il progetto di fattibilità tecnico-economica a 7.583.797,53 euro.

La responsabile della biblioteca Elena Libardi ha ricordato i numeri del servizio: oltre 2.000 iscritti, circa 23 mila prestiti nel 2025 e più di 41 mila documenti. Il responsabile del Servizio tecnico comunale e Rup Nicola Passamani ha invece ricostruito l’iter progettuale, mentre l’architetto Paolo Danelli di DAPstudio ha illustrato la soluzione scelta, con una biblioteca distribuita su più livelli e un’aula studio utilizzabile 24 ore su 24.