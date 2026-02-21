BORGO VALSUGANA. Controlli preventivi rafforzati nel corso della serata di venerdì e della nottata di sabato da parte dei carabinieri della Compagnia di Borgo Valsugana, impegnati in servizi mirati alla prevenzione dei reati e al rafforzamento della sicurezza stradale nei luoghi di maggiore afflusso.

Nel corso delle verifiche serali, i carabinieri della Stazione di Levico Terme, durante un posto di controllo nel centro abitato, hanno notato un motociclista che, alla vista della pattuglia, ha improvvisamente cambiato direzione entrando in un parcheggio. La manovra ha insospettito i militari, che hanno proceduto a un controllo più approfondito.

Dagli accertamenti è emerso che l’uomo, un quarantenne, era alla guida senza patente perché mai conseguita e che era già stato sanzionato per la stessa violazione alcuni mesi fa. Inoltre il veicolo risultava privo di copertura assicurativa. L’uomo è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Trento per guida reiterata senza patente, mentre sul piano amministrativo è stata contestata la mancanza dell’assicurazione. Il motociclo è stato posto sotto sequestro ai fini della confisca.

Durante la notte, a Pergine Valsugana, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno deferito in stato di libertà un altro quarantenne per guida sotto l’influenza dell’alcool. L’uomo è risultato alla guida con un tasso alcolemico di 1,19 grammi per litro; la patente è stata immediatamente ritirata.