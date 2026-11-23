VALSUGANA. Disagi in vista per chi percorre la Valsugana. A partire da giovedì 26 novembre e fino a venerdì 4 dicembre, la SS 47 della Valsugana sarà chiusa in entrambi i sensi di marcia nel tratto compreso tra località Le Terrazze (km 113+600) e il ristorante Al Faro (km 116+600), lungo la sponda del lago di Caldonazzo. Lo stop scatterà ogni giorno dalle 8.45 alle 16.15; la strada resterà invece aperta sabato 28 e domenica 29 novembre.

Durante le ore di chiusura il traffico sarà deviato sulla SP 1 del Lago di Caldonazzo.

Lo comunica la Provincia autonoma di Trento, che spiega le ragioni del provvedimento: sono in programma interventi di messa in sicurezza della strada, con la pulizia delle rampe e il taglio delle piante pericolanti, sia a monte sia a valle della carreggiata. I lavori si concentreranno soprattutto nel tratto tra il ristorante Ca' Rossa e il ristorante Al Faro.

Nello stesso tratto e per l'intero periodo resterà inoltre chiuso senza interruzioni il percorso pedonale, anche al di fuori della fascia oraria dei lavori.

Il Servizio Gestione Strade invita gli automobilisti alla massima prudenza: occorre adeguare la velocità e fare attenzione al fondo stradale, che nelle prime ore del mattino potrebbe presentare tratti scivolosi o isolate formazioni di ghiaccio.