TRENTO. Dovrebbe finire oggi l’incubo viabilità che in questi giorni ha perseguitato pendolari e camionisti lungo la Valsugana, tra Levico e Pergine: la Provincia ha confermato le tempistiche previste, con la riapertura del tratto di San Cristoforo nel corso della giornata odierna.

Dopo che mercoledì mattina si era verificato un cedimento del terreno sul quale poggia la carreggiata e sotto cui scorre il corso d'acqua del Fos dei gamberi, si è resa necessaria la rimozione di tutto il terreno, propedeutica alla rimozione delle infiltrazioni, per poi procedere alla posa di nuove tubazioni.

Il tutto, dal pomeriggio dell'altro ieri, ha reso necessario lo stop alla circolazione lungo la statale della Valsugana con il traffico deviato attraverso gli abitati di Caldonazzo, Calceranica e San Cristoforo.

Un disagio necessario: grazie alla deviazione, gli interventi previsti sono stati portati a termine e dopo che nella notte appena trascorsa è stato permesso al terreno di stabilizzarsi, nella mattinata di oggi si procederà all'asfaltatura, per poi riaprire, probabilmente dal pomeriggio.

Tutti i dettagli sull’Adige oggi in edicola.