LEVICO TERME. Una roulotte è stata tamponata, nel pomeriggio di oggi 2 luglio da un furgone lungo la SS47 della Valsugana, provocando pesanti ripercussioni sulla viabilità nel tratto compreso tra Levico Terme e Novaledo, in direzione Padova.



Il mezzo commerciale, utilizzato per la promozione di uno spettacolo circense, ha urtato violentemente il caravan che lo precedeva, causando ingenti danni soprattutto alla parte posteriore della roulotte.



Le persone coinvolte sono uscite illese. L'episodio ha provocato lunghe code verso Padova, con rallentamenti che hanno interessato diversi chilometri della SS47.