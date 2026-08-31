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CENTA SAN NICOLÒ. Incidente stradale nel pomeriggio di oggi, 31 agosto, lungo la strada statale 349, in località Centa San Nicolò, sull'Altopiano della Vigolana. Per cause in corso di accertamento si sono scontrate un'automobile e una motocicletta.
Ad avere la peggio è stato il motociclista, soccorso dal personale sanitario intervenuto sul posto. L'uomo è stato quindi trasportato in elicottero all'ospedale Santa Chiara di Trento. Le sue condizioni, fortunatamente, non sono gravi.
Sul luogo dello scontro sono intervenuti Trentino Emergenza, l'elisoccorso, i vigili del fuoco volontari di Centa San Nicolò e la polizia locale, impegnata nei rilievi necessari a ricostruire la dinamica dell'incidente.
La Ss349 è stata chiusa al traffico nel tratto interessato per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi. Inevitabili le ripercussioni sulla viabilità durante l'intervento.