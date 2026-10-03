LEVICO TERME. Momenti di apprensione nella serata di ieri a Levico Terme, dove alle 22.33 la centrale dei vigili del fuoco di Trento ha richiesto un intervento per un incidente stradale con persone rimaste incastrate all'interno dei veicoli coinvolti.

Sul posto è intervenuto il corpo dei vigili del fuoco di Levico Terme, con un'autobotte e le attrezzature necessarie per le operazioni di soccorso. I pompieri hanno utilizzato le pinze idrauliche per estrarre le persone dagli abitacoli, lavorando per liberarle in sicurezza e consentire l'intervento del personale sanitario.

I vigili del fuoco si sono occupati anche del supporto ai sanitari del 118, della gestione della viabilità e della pulizia della sede stradale dai detriti. Le operazioni risultavano ancora in corso al momento della comunicazione dell'intervento.

Presenti sul posto, oltre ai pompieri e al personale sanitario, anche i carabinieri delle stazioni di Levico Terme e Borgo Valsugana e il Servizio gestione strade della Provincia autonoma di Trento.

Al momento non sono disponibili ulteriori dettagli sulla dinamica dell'incidente e sulle condizioni delle persone coinvolte.