LEVICO TERME. Capodanno di lavoro per i soccorritori a Levico Terme, dove poco prima dell’alba si è verificato un incidente stradale. La chiamata selettiva è partita da Trento alle 03.45 per uno scontro avvenuto lungo il corso centrale della città termale.



Nel sinistro sono rimasti coinvolti due veicoli e tre persone. Una di queste è stata accompagnata a Borgo Valsugana per controlli precauzionali, ma senza riscontrare ferite. Al termine degli accertamenti, non risultano altre persone ferite.



Sul posto sono intervenuti nove vigili del fuoco di Levico Terme, con furgone di servizio, attrezzature tecniche e pinza idraulica. Le squadre hanno soccorso gli occupanti dei mezzi, provveduto alla pulizia della carreggiata e alla messa in sicurezza dei veicoli coinvolti.

Presenti anche i carabinieri di Borgo Valsugana per i rilievi e la gestione della viabilità. Le operazioni si sono concluse intorno alle 6.30, con il completo ripristino delle condizioni di sicurezza della strada.