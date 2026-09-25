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BARCO. Incidente stradale questa mattina, venerdì 25 settembre, nell’abitato di Barco di Levico Terme, dove due auto si sono scontrate. L’allarme è scattato alle 7.19, con l’intervento dei vigili del fuoco volontari di Levico Terme.
I pompieri hanno prestato i primi soccorsi alle due persone coinvolte, in attesa dell’arrivo del personale sanitario del 118. Una di loro ha riportato ferite lievi.
I vigili del fuoco si sono occupati anche della messa in sicurezza dei veicoli e della gestione della viabilità durante le operazioni di soccorso.
Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Levico Terme, ai quali spetta ricostruire la dinamica dell’incidente.