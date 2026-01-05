LEVICO. Paura nella serata di oggi, 5 gennaio. in via Panarotta a Levico Terme, dove dopo le 21 è scoppiato un incendio in una zona residenziale, nei pressi del cimitero. Le fiamme hanno interessato una parte del tetto di un’abitazione, facendo scattare l’allarme tra i residenti.



Sul posto sono intervenuti in modo immediato i vigili del fuoco, con diversi uomini e mezzi. Le operazioni sono proseguite anche nelle ore successive, con verifiche approfondite sulla struttura dell’edificio colpito. I pompieri hanno effettuato controlli sul tetto e sulle parti interessate dalle fiamme per escludere il rischio di nuove riaccensioni.



Fortunatamente non si registrano persone ferite. Per un bilancio preciso dei danni sarà necessario attendere la giornata di domani.